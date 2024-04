El director del centro Ana Frank critica el protagonismo de Milei y pide una posición más pacifista

El director del centro Ana Frank criticó el "protagonismo" de Milei y pidió una posición "más pacifista"

"A esto hay que agregarle las posturas que está tomando el presidente, que aumentan la vulnerabiliad de los judíos en el país"Al respecto, evaluó que"por supuesto la defensa del Estado de Israel es importante", pero el gobierno"debería tener una posición más pacifista que belicista". Este domingo, al explicar la decisión de elevar el nivel de alerta a"naranja", Bullrich sostuvo que se trataba de una cuestión de estrategia en la relación con el país norteamericano.". Después, el otro tema son las preocupaciones que tienen sobre cuáles son las infraestructuras críticas que puedan estar en manos de China.

Ana Frank Milei Pacifismo Comunidad Judía Conflicto Internacional Gobierno Argentino Israel Irán Discursos Antisemitas Instituciones Judías Atentados Impunidad Triple Frontera

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



perfilcom / 🏆 10. in AR

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Lilia Lemoine ve a Karina Milei como presidente cuando Javier Milei 'cumpla dos mandatos'Lilia Lemoine ve a Karina Milei como presidente cuando Javier Milei \'cumpla dos mandatos\'

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

El festejo de Karina Milei en Casa Rosada por su cumpleaños y el saludo de MileiLa secretaria general de la Presidencia cumple 52 años y decidió pasarlo en su lugar de trabajo. El mandatario utilizó sus redes para homenajearla y eligió una particular canción.

Fuente: telefenoticias - 🏆 9. / 68 Leer más »

🔴 Las últimas medidas de Javier Milei, EN VIVO: gira de Javier MileiEl líder histórico de Camioneros cruzó al Gobierno por no homologar la paritaria para marzo y abril. “Si quieren venir por mí, que vengan, no me voy a ir del país”, afirmó.

Fuente: todonoticias - 🏆 2. / 96 Leer más »

Por qué a Milei nadie le está peleando espacio todavía, según Ana IparraguirreDe la aceptación pública a la falta de consenso en el Congreso. Las claves de una nueva era en la política argentina.

Fuente: Cronistacom - 🏆 16. / 50 Leer más »

Javier Milei y Fátima Florez separados: las fotos de lo que fue el noviazgo presidencialRuptura El Mundo en Fotos: las mejores imágenes de la actualidad de Argentina y del mundoTodas las fotos de los incidentes en el centro porteño: piqueteros cortan la 9 de Julio, y la Policía avanzaLas fotos íntimas de Charly García “Clics”: Me volví loco con CharlyJavier Milei y Fátima Florez sorprendieron al asomarse al balcón de Casa Rosada para saludar, el 8 de enero de 2024. / Marcelo CarrollEl presidente de Argentina, Javier Milei, se besa con Fátima Florez, al finalizar el espectáculo en Mar del Plata, el 29 de diciembre de 2023. / Gabriel BulacioJavier Milei, toma de la mano de la actriz Fátima Florez, durante una obra de teatro en Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, el 29 de diciembre de 2023. / REUTERS/StringerEl presidente Javier Milei llega al teatro en Mar del Plata para ver la obra de Fátima Florez. / Gabriel BulacioFátima Florez caracterizada como el presidente Javier Milei en su espectáculo en Mar del Plata

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

'Fátima, ¡afuera!': las redes estallaron con memes e ironías por la separación Milei-FlorezEl último beso de Milei y Fátima en Miami

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »