El Diablito Echeverri, entre River y City Group. La venta de Echeverri, forzada como ninguna otra de un juvenil, apunta a ser una de las cinco más caras de la historia de River. El 2024 en Núñez, la opción Girona y más...al City Group al mismo tiempo acapara la atención del mundo del fútbol porque puede ingresar en el top 5 del ranking histórico de transferencias del CARP.

De hecho, dependiendo de en cuánto se cierren los números finales (la propuesta se está estructurando con un monto fijo que rondaría los € 20 millones más bonus por productividad con los que en Núñez intentarán que se llegue a la cláusula de € 25 millones)Si bien a los enfurecidos hinchas que pretendían disfrutar mucho más de las gambetas del pichón de crack que de los billetes que en breve pueda dejar en la tesorería les pueda parecer testimonial el lugar que Echeverri ocupe en esta tabla, lo cierto es que su venta no hace otra cosa que confirmar que River tiene una verdadera fábrica del Diabl





Novedades del Diablito Echeverri, mercado de pases y últimas noticias de RiverMientras el plantel dirigido por Demichelis disfruta de sus vacaciones, los ojos están puestos en el pase de la joya al City. El Diablito Echeverri, de River al Manchester City: ya cruzan documentación y ultiman detalles.

Historial de River vs. Rosario Central: los enfrentamientos y quién ganó másEl artículo habla sobre el historial de enfrentamientos entre River y Rosario Central, destacando que River no ha podido ganarles en el año. También menciona la presencia del jugador Diablito Echeverri como titular en el próximo partido. Además, se menciona la hazaña lograda por River en 1997 y el plan del equipo para frenar a Campaz. Por último, se informa sobre la renovación de Tu Lugar en el Monumental.

Más que Enzo Pérez-Demichelis: la larga historia de conflictos entre técnicos e ídolos de RiverA veces peleas y tensiones fuertes. Otras, guerras frías, relaciones protocolares o decisiones equivocadas. Los distanciamientos entre entrenadores y jugadores-emblema de River es una lista que también abarca a Di Stéfano-Alonso, Passarella-Comizzo (y varios más), Ramón Díaz-Enzo, Merlo-Gallardo, Simeone-Ortega y Almeyda-Cavenaghi.

Duki hace historia en su concierto en RiverEl cantante Duki realiza un concierto histórico en el estadio River Plate con localidades agotadas, pero enfrenta problemas de seguridad y salud debido a la intensidad del calor y enfrentamientos entre fanáticos.

Rosario Central, finalista de la Copa de la Liga tras superar a River por penalesEl Millonario y el Canalla empataron 0-0 en Córdoba y los de Demichelis no pudieron meter ni un solo tiro desde los doce pasos; Broun atajó tres y los de Russo festejaron por 2-0.

Central eliminó a River en los penalesEl Canalla resistió en los 90' y acertó más desde los 12 pasos: el equipo de Demichelis no metió ningún penal. River hizo algo más de mérito para pasar a la final de la Copa de la Liga en los 90', pero nunca consiguió abrir el partido y Rosario Central se lo hizo pagar caro: tras el 0-0 en el tiempo regular y pasó a la definición. Se cruzará con Platense en Santiago del Estero. El equipo de Russo ganó 2-0 en la tanda de penales y se metió en la final de la Copa de la Liga, donde enfrentará a Platense. River y Rosario Central no se sacaron diferencias, empataron 0-0 y El marcador central, esta noche como lateral derecho, sacó un zapatazo de afuera que por muy poquito no se le clavó pegado a un palo al arquero Broun. se abrió hacia su perfil izquierdo y sacó un remate cruzado flojito El ex Tigre se fue con libertad hacia el arco rival, el partido sigue 0-0

