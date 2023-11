El desafío económico de Argentina y las promesas de los candidatos

El ministro de Economía, y candidato de Unión por la Patria, debe lidiar con la herencia que se deja a sí mismo, y convencer que hará cambios. El candidato de La Libertad Avanza prometió cambios disruptivos y de fondo. 50% de informalidad, 40 de pobreza. El billete más grande equivale a dos dólares y alcanza para comprar apenas medio kilo de carne. Faltan insumos y cruje la maraña de cepos.

No hay quién financie el festival de gasto estatal: los bancos están estatizados de facto dado que el Estado embuchó el 80% de los depósitos y como no alcanza, se imprime. Y sobran cada vez más pesos. Es el loop interminable. La agenda del día después el balotaje marcha en dos velocidades: las urgencias, y las reformas estructurales que saquen a la Argentina de la decadencia. En los últimos 80 años, el país creció cinco años seguidos solamente en tres oportunidades. Y no hay manera de mejorar el bienestar de los ciudadanos sin crecer. El libertario Javier Milei promete reformas de fondo, pero no tiene estructur





🏆74. LAVOZcomar » Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

CLARİNCOM: Argentina vs Uruguay: Primer partido de Argentina tras ser campeona del mundoLa Selección Argentina se enfrenta a Uruguay en su primer partido tras ganar el Mundial en Qatar 2022. Uruguay llega como escolta en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ronald Araújo marcó el gol para Uruguay en el primer tiempo.

Fuente: clarincom | Leer más »

PAGİNA12: Unión por la Patria busca mostrar orden frente al caos opositorDe cara al balotaje, Sergio Massa evitará referirse a las disputas en Juntos por el Cambio producto del pacto con Javier Milei. El ministro viaja a Tucumán y hará recorridas por Salta y Catamarca. El equipo de campaña se prepara para el último debate.

Fuente: pagina12 | Leer más »

İPROFESİONAL: Tensión en Unión por la Patria: ¿se contiene la crisis interna?El oficialismo se mostrará unido de cara al balotaje y dejará de lado las diferencias internas desatadas por el caso de Insaurralde

Fuente: iProfesional | Leer más »

LAVOZCOMAR: Cristina reapareció: Pongamos todo el esfuerzo personal para el triunfo de Unión por la PatriaLa vicepresidenta grabó un audio con motivo del Congreso Nacional del Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois, y convocó a militar por el oficialismo, aunque sin nombrar a Sergio Massa.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más »

PAGİNA12: Vandalizan una sede de Unión por la PatriaLa sede de campaña de Unión por la Patria (UxP) en la ciudad chubutense de Trelew fue vandalizada con consignas políticas y dibujos agraviantes, según denunció el referente de ese local y diputado provincial electo Emanuel Coliñir, quien aportó como pr...

Fuente: pagina12 | Leer más »

AGENCİATELAM: Alak afirmó que Unión por la Patria ganó claramente en La PLataSoy el intendente electo de La Plata con una diferencia de entre 900 y 1.000 votos , confirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, tras advertir que el espacio de Juntos por el Cambio no quiere reconocer la derrota .

Fuente: AgenciaTelam | Leer más »