El Departamento de Estado pidió a las empresas energéticas que eviten la dependencia de China

El Departamento de Estado le pidió a las empresas emergentes del país en la cadena de suministro de la transición energética, como el hidrógeno y la energía eólica, que deberían actuar con rapidez para evitar ser dominadas por China.

China ha disfrutado"esencialmente de un monopolio" sobre las obleas y células solares que ha impedido una sólida fabricación solar nacional. Pyatt dijo que ha estado colaborando con la industria en Australia, la UE y Japón para garantizar que la transición energética en Europa no cambie simplemente la dependencia de Rusia por la de China.

Biden apuesta a más centros tecnológicos en el país mientras recibe críticas de las high tech por China "Necesitamos asegurarnos de no reemplazar la dependencia europea de Rusia en materia de gas con una dependencia colectiva de la tecnología limpia y los minerales críticos chinos", señaló Pyatt, ex embajador en Ucrania, en una conferencia sobre gas natural en Washington."No deberíamos ceder al fatalismo. No deberíamos dar por sentado que esta carrera está perdida", agregó. headtopics.com

El año pasado, el presidente Joe Biden promulgó un proyecto de ley con cientos de miles de millones de dólares en incentivos a la energía limpia, pero algunas industrias están tardando años en desarrollarse, como la nueva energía nuclear Pyatt dijo que una visita reciente a un fabricante de baterías en San José, California, le dio esperanzas sobre la transición energética de Estados Unidos y que estaba pensando en una cadena de suministro...

