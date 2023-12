El defensor del Pueblo bonaerense impugna el decreto 70/2023

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, impugnó judicialmente el decreto 70/2023 ante los tribunales federales platenses. El planteo recayó en el juzgado de Alberto Recondo.

La Provincia de Buenos Aires (PBA) presentó su propio pedido para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, su consiguiente nulidad absoluta y, al mismo tiempo, que se ordene una protección cautelar, suspendiendo de inmediato los efectos del megadecreto de Javier Milei





Las medidas del Gobierno de Milei recaen en el pueblo, según la CGTEl consejo directivo de la CGT aseguró que las medidas anunciadas por el Gobierno de Javier Milei 'no ajustan a la denominada casta, como prometió en la campaña, sino que recaen en el pueblo' y 'dinamitarán el poder adquisitivo salarial y jubilatorio'.

La oposición cuestionó el DNU de Milei: 'Es un plan de guerra contra el pueblo'Dirigentes de distintas fuerzas políticas cuestionaron que el Presidente firmara decreto de supuesta 'necesidad y urgencia' y no enviara leyes al Congreso.

El discurso de asunción de Javier MileiJavier Milei diseñará un discurso 'de cara al pueblo' y detallará 'la herencia recibida' en su acto de asunción como presidente.

El Congreso se apresta a conformar la Comisión Bicameral de Tratamiento LegislativoEl Gobierno tiene un plazo que debe cumplir para el tratamiento del DNU: el artículo 12 de la Ley 26.122 determina que, "dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente". "Si logramos sostener este DNU, va a ser muy positivo", remarcó el Presidente. Buscarán avanzar esta semana en la designación de los integrantes y la definición de las autoridades de la estratégica) 70/2023 de desregulación de la economía dictado por el Gobierno. No incluyó el DNU en la convocatoria de sesiones extraordinarias así como emitir dictamen, pero hay debate en torno a si lo puede tratar o no en el recinto de sesiones por no haber sido incluido en el llamado a este período, que -por la cual en 2006 se estableció el trámite que deben seguir los DNU en el Congreso- establece que la, con lo cual puede deliberar en cualquier momento.

Se calientan las horas previas a la marcha piquetera: “El Presidente anunció una declaración de guerra”El dirigente del Polo Obrero convocó durante una conferencia de prensa en la escalinata del Congreso a que miles de manifestantes se movilicen por el aniversario de la represión del 2001. Criticó al plan de Luis Caputo y señaló que, en materia económica, hay una vara para el capitalismo y otra para el pueblo.

