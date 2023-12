El dólar blue sube $5 y cierra a $995

El dólar blue subió $5 este viernes y cerró a $995 para la venta. El dólar oficial en tanto avanzó 50 centavos y cerró a $82450 en el Banco Nación. Seguí la cotización del dólar en una cobertura minuto a minuto.El dólar blue cerró a $995 La cotización paralela se ubicó cinco pesos por encima del valor que había registrado en el cierre del jueves. El dólar blue sube a $995 El dólar blue dio un nuevo salto de $5 y se negocia a $995.

Los bonos argentinos operan dispares En el mercado de deuda soberana los bonos argentinos nominados en dólares mostraban un rendimiento irregular con negativos de hasta 23% y positivos de hasta 15% mientras que los títulos en pesos registraban en su mayoría descensos de hasta 27%. En este marco el riesgo país subía 5 puntos básicos a 1.865 unidades. El dólar blue recupera terreno Cerca del cierre de la rueda del viernes el dólar blue subió $10 y vuelve a negociarse a $990 para la venta mismo valor al que terminó la jornada previ





