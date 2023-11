El dólar blue se mantuvo en $ 920 y los financieros mostraron altibajos

Después de amagar una baja a $ 910 el dólar blue cerró la rueda en $ 920 el mismo precio de ayer en medio de las especulaciones del mercado acerca de si este precio marca un piso para el informal.Desde el pico de $ 1.200 que tocó en la previa a la primera vuelta electoral el blue retrocedió $ 280 y llevó la brecha con el dólar mayorista -fijo en $ 350- del 214% a 163%.

La tranquilidad que los dólares financieros vienen mostrando desde las elecciones del 22 de octubre le permite al Banco Central correrse de las intervenciones que venía realizando para evitar que las cotizaciones se descontrolaran y que le demandaron cerca de US$ 4.000 millones en lo que va del año.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CRONISTACOM: Dólar MepCotizaciones, evolución, previsiones fundamentales e información para el cambio de Monedas

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Dólar blue, MEP o cripto: ¿cuál es el más barato hoy?La baja de los dólares financieros e informales provoca la duda de cuál es el de mejor precio para comprar ahora.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: DÓLAR BLUE HOY: a cuánto cotiza este MARTES 31 de octubre con el MEP y el CCLA cuánto está el dólar financiero MEP y el dólar CCL hoy martes 31 de octubre. Cómo es la brecha cambiaria y a cuánto está el tipo de cambio oficial en todos los bancos de la City.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: 🔴 Dólar hoy: a cuánto cotizan el oficial, el blue, el MEP, el CCL y el Cripto este martes 31 de octubreLa cotización, minuto a minuto, de las distintas alternativas para hacerse de dólares en la Argentina.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: 🔴 Dólar hoy: a cuánto cotizan el oficial, el blue, el MEP, el CCL y el Cripto este miércoles 1° de noviembreLa cotización, minuto a minuto, de las distintas alternativas para hacerse de dólares en la Argentina.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Dólar hoy y dólar BLUE HOY, EN VIVO: cuál es la cotización del martes 31 de octubre minuto a minutoA cuánto está el dólar blue hoy martes 31 de octubre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitas sobre cómo sigue la semana en los mercados. Bonos, acciones, riesgo país, Cedears, plazos fijos.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕