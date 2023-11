El dólar blue cerró a $895 para la compra y $915 para la venta este miércoles 1 de noviembre de 2023

Massa se reunió con trabajadores de plataformas de delivery y prometió avanzar en un proyecto luego del 10 de diciembre, que aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los 300 dólares mensuales, cotiza este 1 de noviembreEl euro denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado"mercado negro", y suele tener un valor más alto que el oficial.

Massa se reunió con trabajadores de plataformas de delivery y prometió avanzar en un proyecto luego del 10 de diciembreLas 3 formas de llevar un sweater con estilo y elegancia, según Lady DiMariana Llanos: “El programa de Milei es una reacción extrema a la incapacidad de la política”

Alberto Vergara: “Argentina y Brasil siempre fueron sociedades con una clase media mucho más extendida”Paula Varela cruzó a Estefi Berardi en Socios del Espectáculo: "A mí no me la quieras dar vuelta, yo no soy Yanina Latorre"Presupuesto 2024: cuáles son los posibles cambios impositivos que podrían realizarseCrece la tensión en el Gobierno por los problemas en la gestión de Sergio Massa tras una semana de... headtopics.com