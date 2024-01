El dólar blue aumentó $20 el martes y cotizó a $1.255. En tanto el oficial subió 50 centavos y se consiguió a $ 84125 para la venta en el Banco Nación. Seguí todas las instancias de la jornada cambiaria en esta cobertura en directo de Clarín.El dólar blue cerró a $1255 La divisa de Estados Unidos que se comercializa en el mercado paralelo cerró sin cambios este miércoles. El Banco Central compró u$s 164 millones La autoridad monetaria acumula compras en lo que va del mes por u$s 2.716 millones.

El dólar oficial cerró a $84175 La moneda estadounidense que se consigue en el Banco Nación continúa con las microdevaluaciones diarias. Este miércoles subió 50 centavos. Caputo destacó la decisión del Gobierno de que el Presidente sus ministros y funcionarios más cercanos no cobren el aumento de sueldo acordado en la paritaria estatal El ministro de Economía Luis Caputo hizo referencia este miércoles a la decisión de que el Presidente sus ministros y funcionarios más cercanos no tengan aumento de sueldo en ener





El dólar blue cerró sin cambios y el oficial subió 50 centavosEl dólar blue cerró este viernes sin cambios con respecto a la jornada anterior a $ 1.120 para la venta. El dólar oficial por su parte subió 50 centavos y cotizó a $ 83550 para la venta en el Banco Nación. Seguí todas las instancias del mercado cambiario en esta cobertura en directo de Clarín.El Banco Central compró US$ 300 millones y ya se llevó US$ 1.436 millones en lo que va de enero El monto de este viernes no se alcanzaba desde el 28 de diciembre. Las reservas ya crecieron US$ 905 millones en lo que va del año. Leer más. El dólar blue cerró la jornada sin cambio y cotizó a $1.120 Mantuvo el precio con el que había terminado el jueves. Así en una semana aumentó 95 pesos. El lunes había tocado un pico de $1.150. Tras el duro dato de diciembre el Gobierno afirmó que “la inflación seguirá en torno a los dos dígitos en los próximos meses“ Luego de conocerse que la inflación de diciembre fue de 255 por ciento el Gobierno advirtió que 'la inflación seguirá en torno a los dos dígitos en los próximos meses'

El Banco Central de Argentina registra la mayor compra diaria de reservas en el mercado cambiarioEl Banco Central de Argentina registró un saldo neto comprador de u$s300 millones en el mercado cambiario, la mayor compra diaria de este mes y la más alta desde el 28 de diciembre último. En total, la entidad acumuló compras netas por u$s805 millones en la semana y un saldo favorable de u$s4.333 millones desde la asunción de Javier Milei. La devaluación y el dólar exportador han aumentado la oferta, mientras que los importadores tienen una demanda restringida por el nuevo esquema de pagos.

En el primer mes de Milei, la bola de pasivos del Banco Central creció un 25%El objetivo del gobierno es transferir la deuda al Tesoro y absorber la política monetaria para disolver el BCRA y allanar el camino a la dolarización.

La crisis del plan de Toto Caputo y la compra de dólares del Banco CentralLa escapada del dólar paralelo dejó instalada la pregunta de si el plan de Toto Caputo está definitivamente en crisis, al haberse afectado el pilar sobre el que sostenía todo el modelo, que era el sostenimiento de la brecha cambiaria. Ahora es palpable el temor a una salida masiva de depósitos de plazos fijos, dado que la tasa de interés de 9% ya no alcanza para hacer la 'bicicleta financiera'. Pero, sobre todo, se empieza a plantear en voz alta lo que hasta ahora era apenas una molestia dicha en susurros: que el dato de la compra de dólares por parte del Banco Central, festejada como uno de los principales logros en el arranque de la gestión Milei, tiene un inquietante lado B. Es la emisión de pesos que le pone más volatilidad al mercado. Los u$s3.567 millones adquiridos desde la devaluación y la entrada en vigor del nuevo esquema cambiario le permitieron al BCRA incrementar sus reservas, gracias a lo cual podrá hacer frente a sus obligaciones de corto plazo en un contexto de ausencia total de crédito externo

El pronóstico del Banco Mundial para la economía argentina en la era de Javier MileiEl organismo espera una recuperación del PBI local a pesar de la incertidumbre económica y la alta inflación. A nivel global, recortó sus estimaciones por la inestabilidad geopolítica y advirtió por “una década de oportunidades desperdiciadas” en el mundo.

Bancos incumplen normativa del Banco Central de Argentina en Plazos Fijos UVAAlgunos bancos en Argentina están imponiendo límites unilaterales a las colocaciones en Plazos Fijos UVA, incumpliendo la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El BBVA impuso un límite de 500 mil pesos y el Banco Galicia fijó un límite de un millón de pesos.

