El día que Maradona jugó un partido en Canadá: golazo olímpico y Mano de Dios

Pocos años atrás salió un video que nunca ante había visto la luz, por lo menos públicamente, deen un vestuario con muchos jugadores a punto de participar del, jugador de por entonces 20 años, y es el primero en hablar.

. Cuando llegué era Toronto Italia y solo unos pocos equipos más, y la liga solo operaba cinco meses al año","Como jugadores, nos pagaban, pero quizás eran mil o dos mil dólares (por temporada), tal vez algunos de los mejores, tres o cuatro mil dólares"Le dije a Lalo:

'Tu hermano jugó tanto tiempo en el Napoli que ganamos dos Scudettoss con él. ¿Por qué no lo traemos aquí?En aquella época no había mucha gente en este país a la que le encantara el fútbol. Así surgió la idea de fichar a Diego"Toronto Italia perdía 1-0 ante St. Catherine's Wolves cuando el público dejó de mirar el partido y se fue a lo más alto de la tribuna para mirar hacia afuera del estadio. headtopics.com

."No hablaba nada de inglés. No teníamos ni idea de lo que estaba diciendo, pero era excepcionalmente apasionado. Estaba agarrando a los chicos por la cara. Realmente no tengo idea de qué estaba hablando: español o italiano",Diego recibió 40 mil dólares.

Más tarde, con el encuentro empatado, fue a ejecutar un tiro de esquina. Completamente rodeado por fotógrafos, pateó directamente al arco,."Lo que hizo. Sólo se ve en los momentos destacados. Fue una locura verlo. Para una persona normal, uno se pregunta si sería intencionado pero con Diego todo lo que hizo fue intencional. headtopics.com

