El consultorio de Milei: una obra teatral que mezcla política y humor

En 2019 el hoy presidente Javier Milei encabezó la obra teatral El consultorio de Milei junto al comediante Claudio Rico y el periodista Diego Sucalesca.El núcleo argumental transcurría en una especie de sesión de psicólogo . Por una hora y media y durante seis meses entre sketches imitaciones y conceptos liberales austriacos el mundo de la política y de las tablas se cruzaban en formato de psicoanálisis.

Se iba por las ramas y a veces estábamos una hora y media mientras él seguía con su locura. ¿Te acordás Diego? Pero para mí fue una experiencia increíble” cuenta el imitador.El periodista sonríe ante el comentario de Rico. “Todo el tiempo pasaba que había que seguirlo más allá del guion. Costaba mucho que se quedara en el escenario o que mirara al público. Incluso una vez entró con una banda y yo me enteré ahí.

