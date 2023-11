El comunicado que sacó Romario tras haber insultado a los hinchas de Boca

EL COMUNICADO COMPLETO DE ROMARIO 'En primer lugar, quiero decir que realmente dije las frases que aparecieron en la noticia, pero con un objetivo y un contexto completamente diferentes. Quiero dirigirme a los argentinos y decir que, a pesar de la rivalidad en el fútbol, siempre he sido respetado y muy querido en Argentina. Incluso, los hermanos argentinos me han apodado “Chapulin”, un gesto que recibo con mucho cariño.

