El cometa Diablo podrá verse desde Argentina: cómo y cuándo

Para entretenimiento de los aficionados a la astronomía, la Tierra recibirá en 2024 una visita desde un rincón del universo: el cometa 12/Pons-Brooks, más conocido como Diablo, pasará tan cerca de nuestro mundo que será posible apreciar su trayectoria en el cielo nocturno con la ayuda de binoculares o un telescopio.

Primero fue Jean-Louis Pons, quien el 12 de julio de 1812 anotó el suceso del cometa con 'cuernitos' que pertenece a la constelación de Hércules. Pero como el 'Diablo' tarda 71,3 años en completar su órbita fue recién en 1883 William Robert Brooks logró verlo nuevamente en el cielo y lo reportó como una novedad.

