El comercio exterior espera definiciones del nuevo presidente

El universo del comercio exterior recibirá expectante al nuevo presidente el próximo domingo. Algunos todavía albergan esperanzas de soluciones a una coyuntura de extrema necesidad, otros ya picaron el boleto de la resignación, y entienden que sólo el tiempo traerá algo de calma. La agenda de pendientes del sector es de una amplitud directamente proporcional a su fallido status de política de Estado.

Es demasiado amplia, y la responsabilidad le cabe toda a la procrastinación de la clase política. A modo de punteo, hay tres grandes áreas que esperan definiciones de corto y mediano plazo. El reconocimiento, con hechos, de los negocios internacionales como potenciadores de la producción y el empleo locales. La infraestructura logística, en tanto lubricante entre la estructura productiva y el mundo de los clientes y proveedores internacionales

:

MİNUTOUNOCOM: Con un video, Rosario Central anunció la ampliación del Gigante de ArroyitoCon un emotivo video publicado en las redes sociales, el Canalla contó algunos detalles para sus socios y socias sobre las obras que comenzarán en el Gigante de Arroyito.

Fuente: minutounocom | Leer más »

CRONİSTACOM: Créditos bancarios: ¿qué tener en cuenta antes de tomar una deuda?Los créditos que ofrecen los bancos son una gran oportunidad para alcanzar las metas. Sin embargo, es necesario considerar algunos puntos antes de avanzar.

Fuente: Cronistacom | Leer más »

CLARİNCOM: 'Test psicotécnico', 'Google' y 'Chicanero berreta': qué dijeron los famosos sobre el debate presidencial entre Massa y MileiEl último intercambio entre los candidatos con vistas al balotaje generó repercusiones en ambientes ajenos a la política. Moria Casán, pareja del suegro de Massa, Jorge Rial y Fernando Burlando, fueron algunos de los que reaccionaron en redes.

Fuente: clarincom | Leer más »

CLARİNCOM: 'Te di la palabra', 'te la cedo': el extraño instante del debate en el que ni Javier Milei ni Sergio Massa quisieron hablarLos candidatos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza estuvieron en silencio durante algunos segundos, en un fallido instante de la discusión.Ocurrió durante el eje temático de Seguridad en el debate presidencial.

Fuente: clarincom | Leer más »

LAVOZCOMAR: Encuentro Vecinal pide explicaciones sobre gastos de combustible y pasajes en la Legislatura de CórdobaEncuentro Vecinal pidió explicaciones sobre por qué no se controlarán gastos de combustible y pasajes. Tribunos juecistas denunciaron que se restarán revisiones y pidieron ser escuchados. El radicalismo no concurrió y volvió a pedir que la iniciativa sea retirada por considerar que se trata de un “golpe institucional”. Desde Encuentro Vecinal insistieron en consultar por qué algunas erogaciones, como gastos en combustible y pasajes aéreos, ya no deberán ser rendidas a este cuerpo. En la reunión conjunta de las comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y Legislación General los legisladores oficialistas avanzaron en explicar algunos detalles de las modificaciones, como habilitar que -en caso de que el vocal de la minoría entre en licencia- pueda designar a un secretario

Fuente: LAVOZcomar | Leer más »

CRONİSTACOM: Ni naranja, ni pomelo: la fruta que aporta más vitamina C, fortalece las defensas y evita el resfríoLa fruta es ideal para comer con la llegada del frío. ¿Cuáles son sus beneficios?

Fuente: Cronistacom | Leer más »