El cohete de SpaceX se separa con éxito pero explota el propulsor

El cohete creado por la empresa del magnate Elon Musk logró separar sus dos módulos, pero explotó el propulsor. Cayó en el Golfo de México. El cohete comprende dos pisos: el de propulsión Super Heavy y sus 33 motores, y la nave espacial. Este segundo vuelo de prueba de SpaceX ha sido observado de cerca por la NASA, que cuenta con esta nave para sus misiones de regreso a la Luna.





