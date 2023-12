El clásico de la intervención: el 4-1 de River a un Boca que anunció su pedido de auxilio judicial en pleno Monumental

En 1984, en medio de una severa crisis, los dirigentes de Boca informaron en el vestuario visitante de la cancha de River que el club pasaba a ser intervenido por la Justicia y el gobierno de Alfonsín. Minutos antes, el equipo de Veira había arrasado al “xeneize” con dos goles de Francescoli y dos de Alonso, que le hizo un corte de manga a la hinchada visitante.

Por el bien del propio club y de todo el fútbol argentino, Boca no fue ni será intervenido por la Justicia, una sombra que amagó recaer sobre Brandsen 805 cuando las elecciones parecieron paralizarse en un pantano jurídico





TyCSports » / 🏆 14. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Historial de River vs. Rosario Central: los enfrentamientos y quién ganó másEl artículo habla sobre el historial de enfrentamientos entre River y Rosario Central, destacando que River no ha podido ganarles en el año. También menciona la presencia del jugador Diablito Echeverri como titular en el próximo partido. Además, se menciona la hazaña lograda por River en 1997 y el plan del equipo para frenar a Campaz. Por último, se informa sobre la renovación de Tu Lugar en el Monumental.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

Polémica declaración del presidente de River sobre el formato del fútbol argentinoEl presidente de River Plate, Jorge Brito, generó polémica al expresar su descontento con el formato actual del fútbol argentino. Su declaración provocó una fuerte respuesta del tesorero de AFA, Pablo Toviggino.

Fuente: DiarioOle - 🏆 11. / 63 Leer más »

Revocan medida cautelar y se confirma la realización de elecciones en Boca JuniorsLa Cámara de Apelaciones revocó una medida cautelar y confirmó la realización de las elecciones en Boca Juniors, que habían sido suspendidas por supuestas irregularidades en el padrón. El candidato de la oposición, Andrés Ibarra, participará en los comicios.

Fuente: AgenciaTelam - 🏆 6. / 77 Leer más »

Rosario Central, finalista de la Copa de la Liga tras superar a River por penalesEl Millonario y el Canalla empataron 0-0 en Córdoba y los de Demichelis no pudieron meter ni un solo tiro desde los doce pasos; Broun atajó tres y los de Russo festejaron por 2-0.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

Central eliminó a River en los penalesEl Canalla resistió en los 90' y acertó más desde los 12 pasos: el equipo de Demichelis no metió ningún penal. River hizo algo más de mérito para pasar a la final de la Copa de la Liga en los 90', pero nunca consiguió abrir el partido y Rosario Central se lo hizo pagar caro: tras el 0-0 en el tiempo regular y pasó a la definición. Se cruzará con Platense en Santiago del Estero. El equipo de Russo ganó 2-0 en la tanda de penales y se metió en la final de la Copa de la Liga, donde enfrentará a Platense. River y Rosario Central no se sacaron diferencias, empataron 0-0 y El marcador central, esta noche como lateral derecho, sacó un zapatazo de afuera que por muy poquito no se le clavó pegado a un palo al arquero Broun. se abrió hacia su perfil izquierdo y sacó un remate cruzado flojito El ex Tigre se fue con libertad hacia el arco rival, el partido sigue 0-0

Fuente: DiarioOle - 🏆 11. / 63 Leer más »

Candidato a presidente de Boca Juniors critica la gestión actual del clubEl candidato a presidente de Boca Juniors aseguró que en la dirigencia del club 'no hay proyecto y sobra improvisación'. Además, criticó la oposición en las próximas elecciones.

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »