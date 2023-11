El cisne negro y la derrota de Sergio Massa en el balotaje

El cisne negro finalmente le apareció a Sergio Massa. Pero en vez de plumas y pico vestía una melena rubia alrededor del cuello cola bien larga garras y colmillos.Un rugido seco le anunció al todavía ministro que su derrota en el balotaje sería descomunal e histórica.

No sólo en Argentina sino también en la región: de todos los balotajes que se realizaron en Sudamérica la diferencia de más de 11 puntos que sacó Javier Milei no registra antecedente con excepción de la victoria del joven presidente comunista Gabriel Boric en Chile.Y si este sistema para dirimir una contienda electoral consiste básicamente en agrietar aún más a la sociedad (en general los balotajes se definieron con diferencias mínimas) los resultados de este domingo no dejarían la sensanción de una población tan quebrada. Más bien una mayoría aparentaría estar segura al menos de lo que no quiere.Si no renuncia antes del 10 de diciembre Sergio Massa terminará siendo el presidente virtual del país (con dominio total de los resortes del Estado) durante el 35% del mandato que Alberto Fernández asumió en 201





