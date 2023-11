En su visita a la costa sur de Inglaterra el Liverpool que se adelantó por medio del neerlandés Cody Gakpo pero padeció el empate en un córner mal defendido necesitó una genialidad del uruguayo Darwin Núñez para certificar su presencia en cuartos ante el Bournemouth (Marcos Senesi estuvo en el banco y no ingresó) al que venció por 2-1.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.