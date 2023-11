El castigo llegó y con fuerza en las elecciones

Ya parecía más que medio raro raro del todo que en los votos no tronara el escarmiento a un gobierno que es por lejos el peor desde la recuperación de la democracia. Massa puede haber pensado que con la gente acostumbrada a un gobierno que nunca se tomó la gestión en serio desfigurado por la falta de conducción y de buenos funcionarios y con las calamidades de la inflación los dólares que no aparecen la inseguridad y la pobreza no habría voto castigo. O en todo caso un módico votito en contra.

Encima prometía hacer lo que en un año y pico de gestión no había hecho. Encima pretendía que le creyeran. Un campeón. Pero el castigo llegó y con fuerza. Milei sacó 5569 más que Cristina y su 5411 de 2011. El 44 de Massa pudo haber sido mucho peor de no haber tenido enfrente a Milei que le permitió montar una monumental campaña del miedo. Sin poder mostrar aciertos le quedaba manipular dichos o más que dichos disparates del estrafalario Milei. Al menos el de la campaña. La idea de asesores brasileños fue medio infantil pero efica





