El boom de la estética dental: ahora se puede ir al dentista en la playa en Mar del Plata

Además, el Balneario 12 fue el primero en tener una pileta techada al aire libre, por lo cual, el frío o la lluvia no es excusa para no ir a la playa. Pero ahora le sumó algo que nadie imaginaba: consultorios odontológicos, que funcionarán durante todo el verano y seguirán ahí todo el año: OCEÁNICA Odontología Integral, es el slogan de la novedad de este 2023 y que promete ser furor en 2024. https://graph.facebook.com/v8.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PAGINA12: Empieza el Festival Internacional de Cine de Mar del PlataLa muestra marplatense tendrá como eje los 40 años de democracia y ofrecerá más de 150 películas, además de varias decenas de charlas, presentaciones de libros y debates. Unico festival Clase A de Latinoamérica, se verá condicionado este año por la situación económica.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: La industria audiovisual en Mar del Plata por la defensa del Incaa y encuentro con MassaPersonalidades de la industria del cine se reunirán este jueves con el candidato presidencial de Unión por Todos, para visibilizar la preocupación del sector ante las amenazas de miembros de La Libertad Avanza (LLA) de cerrar el Incaa, en el marco de la apertura de la 38° edición de la competencia internacional.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: La Plata: ordenaron abrir 69 urnas y mañana se sabrá quién ganó la elecciónJulio Garro (Juntos por el Cambio) busca ser reelecto en su cargo y Julio Alak (Unión por la Patria) busca regresar al poder en aquella ciudad.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

CLARINCOM: Pelea con final abierto en La Plata: cuándo se definirá al ganador entre Garro y AlakAmbos candidatos se adjudicaron el triunfo en la disputa por la intendencia de la capital bonerense. La Justicia electoral aceptó abrir urnas antes de difundir el escrutinio definitivo.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: La Plata: Entregarán legajos reparados de víctimas del terrorismo de Estado a familiaresLa reparación de legajos de quienes fueron estudiantes, docentes y no docentes víctimas del terrorismo de Estado es una política que lleva adelante la Universidad Nacional de la Plata desde el año 2015 y busca incorporar esas identidades reconstruidas para recordarlas en las memorias institucionales.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Alak afirmó que Unión por la Patria ganó claramente en La PLataSoy el intendente electo de La Plata con una diferencia de entre 900 y 1.000 votos , confirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, tras advertir que el espacio de Juntos por el Cambio no quiere reconocer la derrota .

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕