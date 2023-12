El BCRA recorta la tasa monetaria y cambia su instrumento de absorción de excedentes

La autoridad monetaria recortó la tasa monetaria y anticipó que dejará de realizar licitaciones de letras de liquidez (Leliq) a futuro para solo utilizar pases pasivos.a un día de plazo, tasa que desde el 13 de diciembre fue establecida en 100%, anunció la entidad presidida por Santiago Bausili mediante un comunicado oficial.

Sandra Pettovello anunció la quita de planes sociales para quienes realicen piquetes o cortes de calle En tal sentido, el BCRA señaló que las operaciones de pases pasivos pasarán a ser el principal instrumento de absorción de excedentes monetarios, dejando atrás las Leliq, en la persecución del objetivo de""Al centralizar sus operaciones en un solo instrumento, y al ser su tasa de política la única tasa de interés de referencia, se busca hacer más clara la señal de política monetaria y fortalecer su transmisión al resto de las tasas de interés de la economía", argumentaron desde el Centra





