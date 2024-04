El Atlanta United perdió 2-1 ante Rayados de Monterrey en la ida de los cuartos de final

Perdió 2-1 en la ida jugada en Miami ante Rayados de Monterrey. La revancha de cuartos será el próximo miércoles 10 de abril en Monterrey (México). Será a partir de las 23.30 (hora argentina). El conjunto de Tata Martino está obligado a ganar metiendo al menos dos goles. Porque con el 1-0 no le alcanzará, producto del la mayor cantidad de goles de visitante de Rayados. Si sale 2-0, sí pasará de ronda (arriba en el global). Si se impone por 2-1, penales.

En caso de ganar metiendo tres goles o más, se meterá en semis derecho, más allá de la posible igualdad en el global. Claro, seguirá en carrera por la cantidad de goles metidos en condición de visitante o por una diferencia lógica en el acumulado

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



DiarioOle / 🏆 11. in AR

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Inter Miami recibe a Rayados de Monterrey en la ConcachampionsInter Miami recibe a Rayados de Monterrey por la ida de los cuartos de final de la Concachampions en el hasta hoy partido más importante de la historia del club de Florida. Lionel Messi no juega debido a una lesión.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

Luis Suárez elogia a Rayados de Monterrey antes de la ConcachampionsEl uruguayo elogió al elenco mexicano, rival de mañana por los cuartos de final de la Concachampions, y se refirió a la incierta situación de la Pulga, que se recupera de una lesión muscular.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

Toronto FC vs. Atlanta United en vivo: seguí el partido minuto a minutoToronto FC vs. Atlanta United juegan por la semana 5 de MLS de Estados Unidos. Seguilo en vivo, minuto a minuto.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

(VIDEO) El PRIMER GOL de Thiago Almada en esta MLS y la PALIZA de Atlanta UnitedEl campeón del mundo no falló de penal y convirtió su primer tanto en esta nueva temporada. En New England Revolution fue titular el argentino Tomás Chancalay.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

Atlanta United vs. New England Revolution en vivo: cómo verlo, horario y TVAtlanta United y New England Revolution se enfrentarán por MLS de Estados Unidos el sábado 9 de marzo. El partido se jugará a las 21:30hs. Seguilo en vivo.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

Atlanta United vs. New England Revolution en vivo: cómo verlo, horario y TVAtlanta United y New England Revolution se enfrentarán por MLS de Estados Unidos el sábado 9 de marzo. El partido se jugará a las 21:30hs. Seguilo en vivo.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »