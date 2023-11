El astrólogo de Boca puso en DUDA la continuidad de Almirón después de la final de Libertadores

Giorgio Armas, reconocido por vaticinar los resultados del Xeneize, aseguró que un equipo argentino lo iría a buscar al DT y"lo va a enamorar" después de medirse contra Fluminense por la Copa Libertadores 2023., con quien tiene una gran relación, en 2024:

“Un poco complicado, pero no por él sino por quien lo puede venir a buscar. Puede ser que un equipo en Argentina, que lo quiere mucho a él… Veremos, pero hay un equipo que lo va a enamorar a Jorge Almirón. No sé, son cosas internas…". Y agregó sobre la intimidad de la relación entre ambos:La revelación del astrólogo de Boca sobre su diálogo con Almirón post-Superclásico vs.

Juanfer Quintero respondió si hinchará por Boca en la final de Copa LibertadoresEl colombiano habló de los méritos del Xeneize para llegar al último partido del torneo internacional y analizó cómo podría darse el choque ante Fluminense. Leer más ⮕

Boca y la final de la Libertadores: ¿Valentini o Valdez?El DT tiene casi todo listo para la definición en el Maracaná, aunque todavía puede sorprender en el reemplazante de Marcos Rojo. Leer más ⮕

Final de la Copa Libertadores: cómo están las apuestas para Fluminense vs BocaA días del encuentro entre Boca y Fluminense, la casa de apuestas online pone como favorito al equipo brasilero. ¿Qué apuesta paga más para la finalísima? Leer más ⮕

Los dos jugadores que recupera Fluminense para enfrentar a Boca en la final de la LibertadoresEl conjunto brasileño podrá contar con su plantel completo para el duelo de este sábado en el Maracaná. Leer más ⮕

Atento Boca: Fluminense recupera soldados para la final de la Copa LibertadoresEl Xeneize y el Flu disputarán el título este sábado 4 de noviembre en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro. Leer más ⮕

El ONCE de BOCA que probó Almirón para la final de la Copa LibertadoresEl DT diagramó un táctico de cara al duelo con Fluminense del sábado y probó a Valentini en lugar de Rojo, en relación a los que jugaron con Palmeiras. Leer más ⮕