El arrepentimiento de Martin Salwe por una de las PEORES COSAS que hizo en El Hotel de los Famosos

Martin Salwe y Majo Martino eran grandes amigos cuando ingresaron como participantes en El Hotel de los Famosos (eltrece). Pero tras su paso por el reality, todo se fue por la borda: las estrategias que usó el mediático para llegar a la final, que incluyeron traicionar a la periodista y a su pareja Locho Loccisano, ocasionaron fuertes cruces entre ellos una vez terminó el programa, al punto de romper la amistad de forma “casi” irreparable.

Leé también: Filtran el escandaloso motivo por el que Locho Loccisano se habría separado de Majo MartinoPara contextualizar, el participante del Bailando contó que le escribió a Martino hace una semana y para su sorpresa, ella se mostró dispuesta a pasar página: “Quedamos juntarnos por acá en el barrio a tomar algo, es feo lo que pasó, no está bueno, no me quedé bien, no me gusta esta posición de quedar lejos de alguien que quise o que...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CLARINCOM: Mirko cumplió años y Marley se lo celebró con temática de Halloween e invitados famososEl hijo del conductor festejó sus seis años.'No podía pedir un mejor cumpleaños', expresó el papá.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Estefi Berardi y la lista de famosos que demandaron a Yanina LatorreLa panelista de Mañanísima repasó la lista de personas del medio que demandaron a la panelista de LAM.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

PAGINA12: Murió Maureene Dinar, la diseñadora de moda de los famososEn plena pandemia, le habían diagnosticado un cáncer. Había nacido en Egipto y recaló en Argentina con su familia a los 11 años. País que adoptó. Vistió a figuras locales e internacionales.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Abusos en Newell's: tres años de prisión al ex referí Martín BustosSe le comprobaron dos hechos de grooming contra menores. La condena será de ejecución condicional.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Condenaron al exárbitro Martín Bustos por grooming: el casoRecibió tres años de prisión condicional por delitos cometidos entre mayo y junio de 2019. La otra causa que lo compromete.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Condenaron al exárbitro Martín Bustos por grooming: todos los DETALLESMartín Bustos cumplirá una pena de tres años de prisión condicional por grooming.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕