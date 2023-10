El argentino que pasó 13 años como inmigrante ilegal y llegó a la cima del Partido Demócrata cuenta su historia

Thomas Kennedy hizo la secundaria, fue a la universidad, aprendió a manejar y buscó trabajo con miedo a que lo descubrieran. Es uno de los miles de argentinos que se mudó a los Estados Unidos tras la crisis económica del 2001. Arribó al aeropuerto internacional de Miami como turista junto a su familia. Nacido en Buenos Aires, tenía 11 años cuando llegó.

Uno de los clientes a los que les remodeló el apartamento era un doctor ortopédico. Se enteró de la situación y le hizo la operación por la plata que teníamos. Así, después de 2 años, se pudo hacer el trasplante y ahora sigue trabajando en construcción, ya con papeles. Pero eso ilustra cómo, ante una sola crisis, caes en la ruina. Y eso que nosotros tenemos contactos y acceso a medios.

Hay mucha falta de mano de obra. En el sector agrícola, la construcción, los hospitales. Nosotros trabajamos con muchos líderes evangélicos con los que no coincidimos en el 80% de los temas, pero en esto sí. Porque sus fieles son inmigrantes y se están yendo. La Comisión de Inmigrantes de La Florida registró cientos de historias de inmigrantes que se están yendo a Georgia, North Carolina, Connecticut, Nueva York. headtopics.com

No siempre fue así el Partido Republicano. El de Ronald Reagan puso una amnistía grande en favor de los inmigrantes. Pero ahora se tira a lo anti-inmigrante ¿Cómo interpretás la pelea de un republicano pro-negocios como DeSantis contra Disney, la marca insignia del Estado?

Está haciendo un mejor trabajo, tiene más energía y está más en el ataque. El equipo de comunicación y digital es bueno. Están tratando de recaudar plata y registrar votantes. Pero el Partido sigue teniendo un problema de marca e identidad. Además de mostrar que los otros son malísimos, tenemos que desarrollar un mensaje claro para inspirar a la gente. headtopics.com

