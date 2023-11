El ajuste lo hará la casta, no los argentinos

Al ajuste no lo van a hacer los argentinos, lo va a hacer la casta. También sentenció que no hay plata y lanzó: Que los intendentes busquen forma de financiar la obra pública en el sector privado. Es la primera vez que alguien gana diciendo que va a hacer un ajuste, dijo y destacó que no hay plata, por lo que la obra pública será privatizada y dependerá de cada intendente.

También prometió actuar con toda la fuerza de la ley y echar a cualquier ministro que gaste de más e insistió en la proximidad actual con una hiperinflación. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiper. Nos vamos a la hiper y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes, señaló Milei y advirtió: Al ajuste no lo van a hacer los argentinos, lo va a hacer la casta, los políticos ladrones, los empresarios prebendarios, los medios que cuidan a los corruptos, los sindicalistas, los profesionales corruptos. prometió, pero aclaró: A los pobres nosotros no le vamos a quitar la comida, pero sí le vamos a devolver la liberta





