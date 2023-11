El actor rescata el humor a través de gestos y sonidos, combinando diferentes técnicas como la del payaso o el slapstick. La obra aborda el tema de la muerte, pero despojado de toda solemnidad. El Jig es un acto de comicidad musical y baile que irrumpe en medio de un drama mayor.

Este tipo de intervenciones eran características de los clowns de la época isabelina; en aquel período los cómicos eran famosos y muy requeridos a la hora de ofrecer un repertorio con sus mejores habilidades y repetirlas hasta el cansancio. En esos breves actos se reemplazaban los grandes temas universales por acontecimientos más bien cotidianos. Ese es el sustrato que retoma el actor(Luis Sáenz Peña 663) este sábado a las 21, con entrada a la gorra. Vanadía se define como"comediante gestual

:

LANACION: La patada del camello: mundos internos dentro de un aviónLa patada del camello: mundos internos dentro de un avión - Críticas - LA NACION

Fuente: LANACION | Leer más »

CLARİNCOM: Así imaginaron la literatura y el cine la 'terraformación' de otros planetasPelículas y novelas abordaron la posibilidad de 'colonizar' otros mundos.

Fuente: clarincom | Leer más »

LANACION: Atlantique: realidad, magia y dos mundos en tensiónAtlantique: realidad, magia y dos mundos en tensión - LA NACION

Fuente: LANACION | Leer más »

CLARİNCOM: El emotivo recuerdo del Patón Guzmán a su papá: 'Se fue a pintar nuevos mundos'El arquero de Tigres compartió un mensaje en homenaje a Jorge, que murió hace dos semanas. Un zurdo menos. The_Dr_Justice Quizás ahora, Santiago, le dice que murió ahogado por no saber nadar y porque los 'hermanos' mapuches lo abandonaron a su suerte

Fuente: clarincom | Leer más »

AGENCİATELAM: Elsa Drucaroff recomienda diez libros que transcurren en otros mundosLa reconocida escritora y ensayista elige recomendar historias que lleven al lector a conmoverse, inquietarse, entretenerse o divertirse en mundos distintos al que vivimos hoy, en medio de la pandemia Covid-19. En su selecci�n hay textos fant�sticos, sobrenaturales e incluso de otro planeta, de autores nacionales, internacionales, contempor�neos y de otras �pocas.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más »

FOXSPORTSARG: 'No he logrado el objetivo que siempre soñé, salir campeón del mundo'EL DOLOR DE CRESPO CON LA SELECCIÓN El entrenador de Defensa y Justicia habló sobre su pasado con la Albiceleste y una herida que no puede cerrar.

Fuente: FOXSportsArg | Leer más »