El 20° festival La Falda Danza 2023: días, horarios y entradas para asistir al evento

Entre el 8 y 12 de noviembre de 2.023 se llevará a cabo en la ciudad de La Falda, Provincia de Córdoba, el 20º FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA DANZA “LA FALDA DANZA 2.023”.Se viene un encuentro histórico para la danza del país: se trata del 20° festival La Falda Danza. Desde la organización del evento compartieron los detalles para la cita, que se llevará a cabo entre el jueves 9, el viernes 10 y el sábado 11 de noviembre.

Este festival-encuentro de bailarines es organizado por el Ballet “José Hernández de Argentina” (Grupo Oficial de Danzas de la Municipalidad de la ciudad de La Falda) y cuenta con auspicio de la Municipalidad de la mencionada localidad serrana.

Asimismo, cabe destacar que los Organizadores trabajan para lograr la presencia de Compañías consagradas en nuestro medio, tales como el Ballet Folklórico Nacional de Argentina; el Gran Ballet Argentino; el Grupo Popular Danzante o el Ballet Camin Cosquín, entre otros. headtopics.com

Entre el 8 y 12 de noviembre de 2.023 se llevará a cabo en la ciudad de La Falda, Provincia de Córdoba, el 20º FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA DANZA “LA FALDA DANZA 2.023”. • CICLO DE CHARLAS & CONFERENCIAS con ingreso libre y gratuito, dirigidos a bailarines, coreógrafos, directores y trabajadores de la danza en general; los que darán comienzo el día 8 de noviembre.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.