EA Sports WRC: el nuevo videojuego de rally que ofrece una experiencia sólida y solvente de manejo

El momento de las curvas, de los saltos, en asfalto y en tierra, en todo. Es muuuuuuuy bueno. Está muuuuuuuuy bien logrado. El manejo es lo mejor de EA Sports WRC y por lejos. Hasta los pilotos lo han elogiado y vivenciado. Entre ellos, Oliver Solber, Petter Solberg, Takamoto Katsuta, Hamza Anwar, William Creighton, Ott Tanak, Teemu Suninen, Gus Greensmith y Esapekka Lapp. Como se ve en el video a continuación.

En el video se ve a los pilotos usando volantes. Obvio que no es tan común acceder a ese dispositivo en Argentina. Por eso, la experiencia se centra en el uso del joystick. Aquí un video de un tramo por el rally de Kenia “hecho con joystick”.

Y ese manejo con joystick como se apuntó, satisfactoria. Lo es por el uso del motor Unreal Engine más el aporte de la dinámica jugable del DiRT Rally, otro juego clásico de Rally. Se nota que está fluido. Suave.

Que el manejo sea una joya es lo que permite disfrutar de los modos de juegos. Se presentan en un menú simple y amigable. A continuación puede verse ese menú y lo básico de la experiencia jugable.. Lo esperable para un videojuego de deporte: crear un avatar y adentrarse a un viaje individual para personalizar todo, hasta el auto. Cumplir desafíos y llegar a lo máximo. Sobrio y completo.: es lo que viene creciendo en la escena de deportes.

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!

