Duro cruce del fiscal Marijuán a Tolosa Paz por los 160 mil beneficiarios de planes que viajaron al exterior

Continúa la polémica por el pedido de Guillermo Marijuán de dar de baja a casi 160.000 benefeciarios del plan Potenciar trabajo que realizaron viajes de lujo al exterior desde 2020. Luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dijera que no pudo tener acceso a la denuncia, el fiscal salió a cruzarla.

000 beneficiarios de Potenciar Trabajo que realizaron viajes de lujo“Para que no pueda argumentarse un desconocimiento o “falta de notificación”, lo que es un absurdo porque, como ya dije, los datos le pertenecen, le remito junto al presente oficio las 4 bases de datos que nos fueran aportadas por el SINTYS como resultado del entrecruzamiento de datos solicitado exclusivamente por el suscripto”, señaló el fiscal.Marijuan explicó que los 1.458.

