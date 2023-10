Duran Duran: 'Nos concentramos en nuestro lado más oscuro'

entró al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y, como es usual en la ceremonia de ingreso, la banda debía tocar algunos temas. Pero había un inconveniente menor: sus integrantes llevaban algún tiempo sin pararse juntos sobre un escenario."Entonces necesitábamos hacer uno o dos shows antes, así que agendamos un par en Las Vegas", recuerda vía Zoom el.

. "Todas tenían una onda medio oscura, porque queríamos que este disco fuera una suerte de homenaje al lado oscuro de Duran Duran, si se quiere", continúa Taylor."Si escuchás cualquier disco de Duran Duran, definitivamente hay un costado oscuro en las canciones. Los primeros discos tenían cosas como 'New Religion', 'Night Boat', 'To the Shore'... Así que. Y este álbum fue medio enfocarnos en ese aspecto de la banda.

-Creo recordar que estábamos sentados en un avión, yendo a hacer un show en alguna parte, teníamos que decidir la lista de temas para el show de Halloween, y literalmente en cinco minutos teníamos un borrador. Fue muy rápido porque todos venimos del mismomusical y vivimos el mismo período de tiempo. Todos pasamos por el punk, la música disco, la primera electrónica tipo Kraftwerk, así que atravesamos el mismo camino. headtopics.com

-Sí, todos somos muy fans de los Stones y siempre hemos amado esta canción en particular. Es hermosamente melódica. Otra vez, tiene una letra muy oscura, pero es una canción pop, así que es una maravillosa pieza musical. Lo de Billie Eilish creo que vino por Simon, que es muy fan. Es cool tener también algo contemporáneo.

-Alguna vez dijiste de Nile Rodgers era una suerte de “hermano mayor” de Duran Duran. ¿Cómo puede ser que ese tipo, después de toda la música maravillosa que hizo, todavía salga con un riff como el de “Black Moonlight”? headtopics.com

