Douglas Haig vs. Linqueño en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Douglas Haig vs. Linqueño correspondiente a la zona 3 - fecha 36 de Federal A de Argentina. Podrá ser visto a partir de las 17:00hs. en el estadio Miguel Morales, en Pergamino el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Douglas Haig vs. Linqueño en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Douglas Haig vs. Linqueño

Douglas Haig vs. Linqueño en vivo: cómo verlo, horario y TVDouglas Haig y Linqueño se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 17:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Balotaje: dos diputados del Interbloque Federal adelantaron que votarán a MassaNatalia De la Sota y Alejandro Topo Rodríguez confirmaron su apoyo al candidato de Unión por la Patria, se distanciaron de Javier Milei y se sumaron a la decisión de la vicepresidenta de la Legislatura cordobesa, quien aseguró votar sin dudas a Sergio Massa. Leer más ⮕

Balotaje: Natalia de la Sota y “Topo” Rodríguez confirmaron que votarán a Sergio MassaLos integrantes del Interbloque Federal confirmaron su postura de cara al balotaje del 19 de noviembre. Leer más ⮕

Camau Espínola se suma a la campaña de Massa y confirma las chances de quórum propio para el peronismoEl senador pertenece al bloque Unidad Federal y estaba distanciado del kirchnerismo. Leer más ⮕

Elecciones 2023, EN VIVO: dos diputados del Interbloque Federal anunciaron que apoyarán a Massa para el balotajeSergio Massa y Javier Milei buscan llegar a la Casa Rosada.Todos los posicionamientos y estrategias en jornadas políticas convulsionadas. Leer más ⮕

La Reserva Federal de EEUU debe decidir si sube las tasas o las deja entre 5,25% y 5,5%La semana pasada la FED advirtió por diversos riesgos en la economía de Estados Unidos, incluyendo la persistencia de la inflación, posibles pérdidas en el mercado inmobiliario y presiones de financiamiento en algunos bancos . Leer más ⮕