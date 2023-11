Dibu Martínez, de los TREMENDOS ELOGIOS para Mbappé a la REVELACIÓN de Messi antes de la final del Mundial

no solo es campeón de América, de la Finalissima y del Mundial. Es además el mejor arquero para la FIFA, que le entregó el premio The Best en febrero pasado, y también en los últimos días.

"Leo me dijo que pateaba los penales arriba, yo lo había visto también en PSG y en Francia y fueron los tres ahí". Más allá de algunas chicanas que se viralizaron en el vestuario del Lusail y también en la caravana albiceleste en Buenos Aires tras la obtención de la tercera estrella, Dibu se deshizo en elogios al hablar del joven maravilla:

"Por algo es uno de los mejores del mundo. Le tengo mucho respeto a él como jugador y persona. En Argentina la gente te tiraba cosas de Mbappé y se creó una cosa que nada que ver con mi personalidad".

De hecho, el guardián de Aston Villa fue uno de los primeros que se acercó a consolar al delantero ni bien terminó la final, en la que fue una de las figuras pero no pudo lograr el bicampeonato. "Es un ejemplo a seguir, es un chico fenomenal y tener otra final del mundo con Francia, meter un hat-trick en una final… Todos los franceses deberían estar orgullosos de tener un jugador como él". Que un rival le marque cuatro goles a un arquero en poco más de dos horas representa una espina que no se quita tan fácil.

Por eso, al ser consultado sobre si fue el delantero más complicado que enfrentó, Dibu no dio vueltas: "Sí, claramente. Yo creo que cuando Leo y Cristiano se estén retirando del fútbol, Kylian sigue concentrado y como está jugando, yo creo que va a ganar muchísimos Balones de Oro”. headtopics.com

