Diana Mondino: 'El mercado de órganos es algo fantástico aunque la gente crea que la van a cortar en pedacitos'

La diputada nacional electa de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires Diana Mondino revivió las polémicas declaraciones de Javier Milei sobre un mercado para la venta de órganos al afirmar: 'El mercado de órganos es algo fantástico aunque la gente crea que la van a cortar en pedacitos'. Tras la frase Sergio massa el candidato presidencial de Unión por la Patria le respondió.

Por ejemplo una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores' explicó Mondino en declaraciones a Radio La Red.En ese marco la dirigente libertaria se pronunció en favor de la continuidad de la denominada Ley Justina que regula las donaciones de órganos en Argentina en las que todas las personas mayores de 18 años son donantes al menos que expresen su voluntad en contrario. 'Hay una tergiversación notable con este tema.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PAGINA12: Diana Mondino se suma a Javier Milei y pide un mercado libre de órganosMientras el candidato a presidente de La Libertad Avanza busca esconder sus más cuestionadas propuestas, su potencial canciller salió a respaldar la idea de habilitar las transacciones en los trasplantes. “De lo que se habló es de ‘mercado de órganos’, que es algo radicalmente distinto a la ‘venta de órganos’”, intentó aclarar.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Mondino, diputada electa de Milei, afirmó que el mercado de órganos es algo fantásticoLa dirigente libertaria defendió la transacción de órganos y lamentó que la gente crea que la van a cortar en pedacitos . Una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores , puso como ejemplo. También se pronunció a favor de la Ley Justina.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Diana Mondino defendió la creación de un 'mercado de órganos'La diputada electa de La Libertad Avanza sostuvo que 'mercado es la transacción y no quiere decir que te van a cobrar algo'.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Mondino insistió con el 'mercado de órganos' y dijo que es 'fantástico'Diana Mondino mercado de órganos

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

LANACION: Diana Mondino defendió la creación de un “mercado de órganos” y propuso modificar la ley JustinaLa economista valoró el modelo de donaciones e intercambio de riñones del economista Alvin Roth; afirmó que el sistema que sugiere “no quiere decir que vayan a cobrar”

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

PAGINA12: El papá de Justina le respondió a Diana Mondino: 'Cuando donás órganos lo hacés por amor'El impulsor de la La Ley Justina, Ezequiel Lo Cane, salió al cruce de la dirigenta ultraliberal y destacó la 'transparencia' del INCUCAI. 'Es admirado y respetado en el mundo', señaló.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕