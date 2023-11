Detuvieron al acusado de violar a una empleada en una panadería: había salido de prisión hace 18 días

Con los datos de esta persona se pudo saber que su último domicilio estaba en Maquinista Savio por lo que se consignaron brigadas División Delitos contra la Integridad sexual a la zona que estuvieron más de 24 horas recorriendo la zona hasta que este miércoles por la tarde dieron con él y lo detuvieron.

La violación se produjo el domingo pasado alrededor de las 7:00, en un comercio ubicado en la calle Soldado de la Independencia al 700, entre Jorge Newbery y Teniente Benjamín Matienzo, en la zona conocida comoChubut: un hombre violó a una menor de edad, le contagió una enfermedad y no fue a la cárcel

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al lugar para asistir a la víctima, quien también recibió la contención de parte de policías de la Ciudad, cuando iba en camino al Hospital General de Agudos"doctor Ignacio Pirovano".

Participó también el personal de Integridad Sexual. Por otro lado, la División Intervenciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad estuvo a cargo de la pesquisa.

