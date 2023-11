Detuvieron al acusado de abusar de la empleada de una panadería en Las Cañitas

Desde este domingo por la mañana, la Policía buscaba intensamente al acusado de robar una panadería y abusar sexualmente de la empleada de dicho lugar ubicado en Las Cañitas, dentro del barrio porteño de Palermo. Finalmente, en la tarde de este miércoles las autoridades lograron dar con el paredero del hombre en cuestión, quien fue hallado en la localidad bonaerense de Maquinista Savio, en el norte del Conurbano bonaerense.

jpg EL CASO El terrible episodio ocurrió cerca de las 7 del pasado domingo en el negocio ubicado en Soldado de la Independencia al 700. Según lo que informaron los investigadores, la víctima llegó al lugar y cuando estaba por abrir el comercio, un hombre se acercó y simuló tener un arma. Con eso la amenazó y la obligó a ingresar a la panadería.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TODONOTICIAS: Detuvieron al hombre acusado de violar a una empleada en una panadería de Las CañitasLa Policía de la Ciudad confirmó que la detención del sospechoso ocurrió en la zona de Los Polvorines.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LANACION: Violación en Las Cañitas: arrestaron al hombre que abusó de una joven en una panaderíaEl acusado fue encontrado en la zona de Los Polvorines en el marco de un operativo de la Policía de la Ciudad

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

IPROFESIONAL: Argentina post balotaje: qué se puede esperar tras las elecciones¿El próximo presidente podrá reestablecer la confianza en el peso? Las primeras señales serán contundente para calmar el escape de la moneda local

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Al menos cuatro muertos en Ucrania tras los ataques rusos de las últimas horasCon 118 localidades en 10 regiones, se trata del mayor número de ciudades y pueblos en sufrir un ataque desde principios de año , declaró el ministro ucraniano del Interior, Igor Klimenko.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Detuvieron a un jefe de la BARRA DE BOCA por formar parte de la MAFIA CHINAOmar Eloy Araujo, más conocido como el “Oso Eloy”, pensaba irse este miércoles a Brasil para ver el partido ante Fluminense. La policía bonaerense secuestró armas, dólares y notas en chino.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Villa María: lo detuvieron con decenas de etiquetas de cigarrillosSe trata de un hombre de 48 años acusado del robo en un comercio céntrico. El hecho ocurrió en horas de la madrugada y fue un vecino quien avisó al 911.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕