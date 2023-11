Detuvieron a un sospechoso por el abuso sexual de una empleada de panadería en Las Cañitas

Un hombre fue detenido la tarde del miércoles en la localidad bonaerense de Maquinista Savio, en el norte del conurbano, como acusado deel domingo pasado de la empleada en una panadería de la zona de Las Cañitas, en el barrio porteño de Palermo, informaron fuentes policiales.

Por el caso, investigado por el fiscal en lo Criminal y Correccional 42, Carlos Velarde, la Policía de la Ciudad conformó un"comité de crisis", en el que intervienen distintas dependencias de esa fuerza de seguridad que trabajaron sobre dos posibles domicilios, uno en Capital Federal y otro en provincia de Buenos Aires.

apta para un cotejo con la base de datos del AFIS y así para intentar obtener lo que se denomina"ADN de contacto". El hecho ocurrió pasadas las 7.30 de la mañana de domingo en el café y panadería"Craft Vegan Bakery", ubicado en Soldado de la Independencia 772, entre Matienzo y Jorge Newbery. headtopics.com

A su vez, el delincuente robó algo de dinero que había en la caja y llevó a la víctima a un cuarto ubicado en la parte posterior del local, donde la ató con los cordones de las zapatillas y abusó sexualmente de ella.

