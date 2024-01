Detienen al futbolista Junior Benítez por incumplir prisión domiciliaria

El futbolista Óscar Junior Benítez fue detenido este viernes después de incumplir con la prisión domiciliaria que recaía sobre él, a raíz de una causa por violencia de género que inició la familia de su expareja, Anabelia Ayala, la joven que suicidó en Año Nuevo. Según pudo saber TN, el exfutbolista no solo frecuentaba la casa de Anabelia en vida, sino que también se acercó hasta la sala de sepelios en la que despidieron sus restos.

“Durante el velatorio de la joven se lo vio a bordo de su moto por las inmediaciones del lugar”, aseguró un testigo. El papá de la víctima sostiene que su hija se mató porque estaba siendo hostigada por su ex, quien la tenía controlada todo el día y no la dejaba en paz. No quería que su relación se termine. Incluso, reveló detalles aterradores de una de las últimas conversaciones que tuvo con ella: “Él me dijo que si lo dejaba, los mata a ustedes





