Detienen al acusado de abusar de la empleada de una panadería en Palermo

Noticias, cultura, ciencia, economía, diversidad, lifestyle y mucho más, con la calidad de información del Grupo Octubre, el motor cultural de América Latina.Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENCIATELAM: Palermo: un grupo de mujeres pidió la liberación de los niños secuestrados por HamasCon carteles con consignas como Repudio a Hamas o Devuelvan a nuestros secuestrados , casi un centenar de mujeres se congregó con cochecitos de bebé vacíos y las fotos de niños y niñas que permanecen secuestrados y desaparecidos desde el ataque del 7 de octubre. La solidaridad de los familiares de víctimas del atentado a la Amia.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: Detuvieron al acusado de violar a una empleada en una panadería de Palermofue detenido esta tarde en la localidad bonaerense de Maquinista Savio. Fuentes policiales informaron que el procedimiento se produjo luego de haber podido identificar al sujeto mediante las cámaras del local al momento del asalto.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

CLARINCOM: La Policía porteña detuvo al hombre que violó a la empleada de una panadería de PalermoFue capturado en Los Polvorines, luego de haber pasado casi 4 días prófugo.Había robado y abusado de una empleada en el local ubicado sobre la calle Soldado de la Independencia.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Detuvieron al acusado de abusar de la empleada de una panadería en PalermoEl agresor simuló tener un arma, robó el dinero de la caja y abusó de la mujer. Fue detenido en la localidad bonaerense de Maquinista Savio.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LANACION: Quién era Shani Louk, la alemana israelí asesinada por HamasLa joven fue identificada a partir de un video en que se la ve inconsciente y semidesnuda al momento en que fue secuestrada en el ataque del grupo terrorista a Israel

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: POR QUÉ Zaira Nara y Diego Forlán NO SE BESABAN: la RARA EXPLICACIÓN del deportistaLa pareja, que terminó abruptamente en 2011, era muy reservada a la hora de demostrarse afecto.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕