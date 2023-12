Desembarco de Petri en Defensa y futura ministra de Seguridad

Con el desembarco de Petri en Defensa, la futura ministra de Seguridad le promete a La Libertad Avanza un bloque reducido de diputados, pero no logra arrastrar a la mayoría del PRO.En lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio hubo algunas felicitaciones y un denso silencio después de la confirmación de que tanto Patricia Bullrich como Luis Petri estarán en el gobierno de Javier Milei, como ministros de Seguridad y de Defensa, respectivamente.

"Toda la fórmula presidencial", resaltó el comunicado de la Oficina del Presidente Electo. No obstante, por lo bajo, los dirigentes aclaran lo obvio:. Ni siquiera Mauricio Macri está detrás de los nombramientos. El ex presidente viene tomando una prudente distancia de una negociación que no pudo controlar. Pronto viajará al sur, al country Cumelén, y de ahí no lo sacarán por meses. No obstante, no es del todo cierto que Bullrich vendrá sola: ya hay diputados cambiemitas que se muestra abiertamente cerca de ella y que podrían formar un nuevo bloque aliado.sigue siendo negado cerca de la futura ministra. Pero que las hay, las ha





