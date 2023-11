Desde cuándo el pase de Lucas Suárez es de Talleres y qué pasa con Juan Rodríguez

“La operación se cerró en julio pasado”, le informaron a Mundo D desde la directiva albiazul, sobre el pase del defensor de 28 años que suma 38 partidos y tres goles, dos de ellos en esta Copa de la Liga Profesional.

Por otra parte, también se indicó desde la directiva que aún no hay novedades sobre la opción de Juan Gabriel Rodríguez, el zaguero de 29 años que llegó en este 2023, que pertenece a Defensa y Justicia. Cabe acotar que se pueda plantear una negociación en la que ingrese Julián Malatini, quien fue cedido a préstamo por un año al “Halcón”.

La presencia de los dirigentes de Defensa en Córdoba para distintas actividades, entre ellas, un recorrido por el predio, podría ser aprovechada para avanzar por cualquiera de las operaciones.

