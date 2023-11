Descubrió que su novia era INFIEL e ideó un increíble PLAN MILLONARIO para separarse: “La excusa perfecta”

Leé también: La sugerente mirada de Lionel Messi a Sofi Martínez que generó suspicacia en las redesEn ese momento, escribió: “Me hizo corneta y no sabe que yo sé”. Charly siguió continuó con la filmación y agregó: “Aprovecho, me vengo a pasar unas vacaciones hermosas, divinas y después se enterará que hice todo con su tarjeta. Va a ser la excusa perfecta para separarnos”.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Descubrí el color estrella de la nueva temporada primavera veranoAlba presentó “Lugar de Afecto”, un color que traduce las tendencias mundiales y captura el estado de ánimo del momento. ¿Por qué lo eligieron? ¿Cómo aplicarlo en tus ambientes? ¿Qué sensaciones transmite? En esta nota, Pintecord te cuenta todos los detalles.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Cuánto dinero gano si invierto $ 100.000 a 30 días en un Fondo Común de InversiónDescubrí como hacer crecer con la ayuda de un FCI.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Los 15 lugares más hermosos de la Tierra que debés visitar antes de morirDescubrí cuáles son los destinos más impresionantes que no podes dejar de conocer

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Acertijo visual para mentes brillantes: desafiá tu coeficiente y descubrí el error en la imagenEste acertijo visual requiere de mucha concentración ya que tiene un nivel de dificultad elevado. En la ilustración hay un error, ¿podrás detectarlo?

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Mariana Nannis ya no confía en Charlotte Caniggia: por qué la acusa de un ROBO MILLONARIOSegún informó Cora de Barbieri, la mediática denunció a su hija de haberle vendido joyas, carteras, perfumes importados y otras pertenencias.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Venta de órganos: confirman el plan de Milei para crear este mercadoDiana Mondino aseguró que el mercado 'es algo radicalmente distinto' a la venta de órganos y explicó de qué se trataría la medida.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕