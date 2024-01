Descontento de la AFA por la venta de un jugador

En cuanto al descontento de la AFA por la venta del jugador, que resultó en su éxodo del combinado nacional en vísperas de un torneo más que trascendental como lo es el Pre-Olímpico, el presidente de Score Fútbol S.A. habló de lo que fue la salida del defensor de Defensa y Justicia a Werder Bremen.. Pero acá hubo una situación, nosotros lo trasladamos Diego (Lemme), el presidente como club, que nosotros intentamos que el club lo ceda.

Ya una vez que llegas a una negocio y lo vendes, no podemos decir 'che, no vendes el jugador si vos no lo prestas', por a partir de que lo compran la decisión es del club alemán . Obviamente se dio todo, la AFA nos notificó, y está bien porque es lo que tiene que hacer que es defender esto que se viene formando de a poco en la Selección de que haya una prioridad. Nos encontramos en un compromiso que habíamos tomado de que en cierto monto lo íbamos a vender, no esperamos est





TyCSports » / 🏆 14. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Milei insiste con las SAD en el fútbol argentino y habla de las elecciones en BocaEl presidente Javier Milei insiste en la posibilidad de implementar las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino y habla sobre las elecciones en Boca.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

El camino de la duodécima versión de la Copa ArgentinaEl torneo más federal del país ya conoce el camino de su duodécima versión. Los principales clásicos del fútbol argentino se jugarán solo en una final. Será la 14° edición de la competición, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y la 12° de su nueva etapa.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

El TJUE señala abuso de posición dominante de las entidades de fútbol contra la SuperligaEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señaló que las entidades de fútbol abusaron de su "posición dominante" al oponerse a la Superliga y amenazar con sanciones a los clubes implicados en el proyecto. El TJUE también cuestionó las normas de la FIFA y la UEFA, afirmando que no garantizan transparencia, objetividad, no discriminación y proporcionalidad.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

El video de la AFA a un año del multitudinario recibimiento a los campeones del Mundial de Qatar 2022La AFA compartió un video especial con imágenes de aquella inolvidable jornada con declaraciones de varios de los héroes que trajeron la copa.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

El Diablito Echeverri, entre River y City GroupLa venta de Echeverri, forzada como ninguna otra de un juvenil, apunta a ser una de las cinco más caras de la historia de River. El 2024 en Núñez, la opción Girona y más...al City Group al mismo tiempo acapara la atención del mundo del fútbol porque puede ingresar en el top 5 del ranking histórico de transferencias del CARP.

Fuente: DiarioOle - 🏆 11. / 63 Leer más »

Los cinco grandes necesitan mejorar en 2024Los cinco grandes del fútbol argentino tienen la necesidad de mejorar en 2024 lo que desarrollaron en 2023. Todos, con sus particularidades, tendrán un año con presión potenciada.

Fuente: DiarioOle - 🏆 11. / 63 Leer más »