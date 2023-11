Desabastecimiento: sigue el faltante de combustible en el interior del país

Después de días de desabastecimiento de combustible, y cuando parecía que la situación comenzaba a recomponerse, se registran faltante en algunas provincias.

Entonces para tomar una decisión de aumento de precio, las petroleras no tienen que sentarse con el gobierno para pedir autorización para eso, con lo cual el precio está liberadoNosotros vivimos de vender todos los días combustible y no podemos estar un día sin vender porque perdemos y no cubrimos los costos de explotaciónSantiago Llull: “Hoy es un día para festejar que los activos están evitando seguir cayendo”Narda Lepes: “Me gusta tener el...

Nos adelantamos al verano: qué no puede faltarte para lograr el "european summer look" viral de TikTok

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: Luego del desabastecimiento de nafta y gasoil, los precios de los combustibles aumentaron 10%Los precios de los combustibles aumentaron en el año alrededor de 76%, mientras que la inflación acumulada hasta noviembre es del 120%

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

PERFILCOM: Montamat: “Cuando hay desabastecimiento es porque existe desencuentro entre oferta y demanda”Daniel Montamat sobre el combustible

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Vila: 'El ascenso de Independiente Rivadavia fue la noche más feliz'Entrevista con Daniel Vila en Modo Fontevecchia 1/11/23

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Condenaron al acusado por la muerte del padre de la periodista Mariana CarbajalEl registro del momento en que Daniel Esteban Cerutti empuja a Jorge Carbajal

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

CLARINCOM: “Yo no voto a Milei”: distanciado de Macri, Daniel “Tano” Angelici cierra filas en la UCREl dirigente porteño ve 'poco margen' para mantener la unidad en JxC.Cuestiona que el ex presidente no buscó dar la discusión interna del pacto con Milei.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

PAGINA12: Daniel Scioli: 'Massa demuestra un gran temple para enfrentar adversidades'En diálogo con AM750, el diplomático se mostró confiado en que los argentinos van a decidir 'con racionalidad, con sensatez, pensando la mejor alternativa para el país para los tiempos que vienen' en la segunda vuelta electoral.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕