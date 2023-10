Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima correspondiente a la fecha 19 de Primera División del Perú. Podrá ser visto a partir de las 17:00hs. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cuzco el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima en vivo: cómo verlo, horario y TVDeportivo Garcilaso y Alianza Lima se enfrentarán por Primera División del Perú el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 17:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

