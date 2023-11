Denuncian al CEO de Wenance por estafa

La causa se centra en la detención de Alejandro Muszak, CEO de Wenance, por la no devolución de intereses por parte de la empresa hacia sus aportantes., en el cual, se prometía un interés a la persona que aportaba un capital en dinero sumamente interesante”, comentó Christian Hurtado. “Estos intereses no fueron dados a los aportantes y, por lo tanto,que había sido prometido por la empresa”, agregó.

Por otro lado, el abogado señaló: “Si bien van en búsqueda de que haya una condena para los responsables,”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la mejor manera para recuperar ese dinero es encontrar a nivel económico un resarcimiento y esto no se da a través de la justicia en lo penal, sino a nivel económico o civil”., esto no es algo de la noche a la mañana”, advirtió Hurtado.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MINUTOUNOCOM: Denuncian por presunto acoso sexual a un candidato a concejal de MileiLa denuncia es contra Alberto Montes, segundo en la lista de candidatos a concejales de San Isidro de La Libertad Avanza, y fue realizada por una inspectora de Tránsito.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Denuncian crímenes de guerra contra periodistas que cubrían el conflicto Israel-HamasSegún la ONG 34 trabajadores de prensa murieron desde el inicio del enfrentamiento, al menos 12 de ellos en ejercicio de su profesión (10 en Gaza, uno en Israel y uno en Líbano).

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Christian Marclay, el artista que trabaja en el borde de lo visual y lo sonoroEl artista visual y compositor suizo-estadounidense, ganador del León de Oro en la Bienal de Venecia de 2011, llegó a Buenos Aires para presentar una muestra con partituras y videos e invita al espectador a experimentar un universo innovador de las artes audiovisuales.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

LANACION: Sector estratégico: qué piensa sobre la situación geopolítica energética del mayor inversor privado de la ArgentinaMarcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group (PAEG), habló en la conferencia de Abeceb

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

CLARINCOM: Denuncian que un nene de 6 años se cayó por la escalera de la escuela, lo mandaron a la casa y murió a las pocas horasOcurrió en la Escuela N°15 de Samoré, en Villa Lugano.En el hospital dijeron que 'no tenía nada grave'.La familia denuncia el accionar del colegio y del centro de salud.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

LANACION: Christian Castillo, del PTS: “Nuestra posición es no votar a Milei y, a la vez, no darle apoyo político a Massa”El referente del espacio de Myriam Bregman dialogó sobre la disyuntiva de la izquierda ante el balotaje; admitió que “comprenden” a quienes votarán al ministro para bloquear al exponente de la derecha

Fuente: LANACION | Leer más ⮕