Demichelis, muy autocrítico: 'De visitante no somos iguales que en casa'

El director técnico de River, Martín Demichelis, se mostró contento con la victoria sobre Gimnasia pero fue crítico con el rendimiento del equipo y afirmó que no quería “ser hipócrita, porque está claro que de visitante el equipo no es igual a cuando juega en casa”. 'Debemos aprender a jugar en cualquier campo de la misma manera. Hoy no estuvimos claros, el rival jugó un partido muy bueno y nos complicó.

Demichelis también se refirió al momento de los delanteros del equipo y analizó que “están bien. Por momentos pensé en ponerlos juntos a Borja con Rondón, porque es una opción más que tenemos”. Finalmente el director técnico de River al ser consultado sobre la continuidad de Enzo Pérez para el año que viene afirmó que “el que va a decir qué hacer con su carrera es el propio Enzo.

