Demichelis: 'Hay momentos en los que hay que ganar así...'

El DT de River reconoció que a su equipo"le volvió a costar el partido", pero valoró la entrega:"Nunca dejamos de buscar ni de insistir".-"Se ganó otra vez de visitante, después de hacer un gran partido contra Independiente. Hoy Gimnasia mostro su intensidad. Tuvimos un muy buen inicio de partido, donde encontramos los espacios. El primer ataque de ellos los puso en ventaja. Tuvimos muchísimo la pelota sin gravitar demasiado.

-"El fútbol está lleno de emociones, cualquier acción para bien o mal, a los jugadores los pone mejor, peor, más alto o más bajo. Este deporte es 100% emocional. Por eso las muestras de carácter hacen a los equipos mejores o peores. Nunca nos rendimos, sabíamos que iba a ser así de duro. Ese gol tempranero de ellos, quieras o no, pone al jugador un tanto más impaciente, pero nunca dejamos de buscar y de insistir.

-"Conocido es en nuestro calendario que el último partido no lo vamos a disputar en nuestro estadio: el último va a ser el viernes contra Huracán. No debería ser una dificultad, debemos aprender a jugar en cualquier campo, ante cualquier adversidad y rival. Ojalá lleguemos a esa fecha clasificados, aunque obviamente vamos a intentar defender la primera ubicación. Nos enfocamos solo en Huracán. No tengo confirmado el lugar". headtopics.com

-(De la Cruz)"Está evolucionando bien, mañana tenemos programado entrenarnos, creo que va a entrenarse igual que los que no jugaron. Analizaré a diario su prestación y, si se entrena bien, el jueves veré si está. ¿Una oferta por él? De hipótesis no puedo responder".-"No voy a ser hipócrita, el partido nos volvió a costar, de hecho el primer avance de Gimnasia fue gol y nos puso en dificultad.

-(Borja-Rondón)"Los dos son dos 9 de área, bien conocido es. Hoy, por momentos, lo pensé: llegábamos con facilidad por derecha con los centros de Simón y Borja estaba solo en el área, porque nuestros volantes son más de asociarse en corto. Nos faltaba muchísima más presencia. headtopics.com

