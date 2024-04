Delantero de la Gloria anota de penal y pone en peligro la clasificación del Millonario

El delantero de la Gloria , quien se formó en Boca , anotó a los 26 minutos con un remate desde los doce pasos y si se dan otros resultados, el Millonario podría quedarse afuera de la Copa de la Liga.El delantero de la Gloria puso el 1-0 en Alta Cordoba de penal, a los 26 minutos. en el que el Millonario se juega la clasificación a los cuartos de final.

del área grande. Inmediatamente el árbitro Silvio Trucco sancionó la pena máxima y, aunque se tuvo que chequear en el VAR para saber si fue adentro, la decisión no se modificó. El pie del futbolista de Instituto estaba fuera del área pero su cuerpo no. Así el punta remató abajo al palo derecho de Franco Armani y marcó el 1-0.Instituto vs.

Este fue el sexto gol que convirtió el atacante de 21 años en la Copa de la Liga, de los cuales tres fueron desde el punto penal. Puebla comenzó a jugar en la Primera de la Gloria este 2024 luego de haber tenido un paso por las formativas del Xeneize en el que no llegó a debutar y quedó libre a fines de 2022.

Fútbol Delantero Gloria Boca Millonario Penal Clasificación

