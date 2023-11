Defensa y Racing: goles, suspenso con el VAR, un arquero inesperado y otra vez Vecchio influyente

Repleto de emociones y matices, con el resultado siempre abierto e incierto. Con un arquero, el uruguayo Cristopher Fiermarin, que reemplazó al lesionado Enrique Bologna y le tapó un penal a Gonzalo Piovi. El rechace lo había aprovechado Juanfer Quintero, pero el gol no fue convalidado por invasión de zona.

